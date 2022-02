Eutanasia, terminata udienza. Celotto: “Giornata importante per democrazia diretta”

(Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante per la democrazia diretta perché la Corte e’ chiamata a pronunciarsi sui referendum relativi a temi di antica problematicità con la giustizia e su due questioni di diritti fondamentali: l’omicidio del consenziente e la cannabis”. Così all’Adnkronos il costituzionalista Alfonso Celotto al termine dell’udienza a Palazzo della Consulta su ‘eutanasia legale’.

Celotto, che è intervenuto all’udienza per il partito più Europa ha affermato: “E’ molto importante su questi due temi il ruolo del referendum. Sappiamo che sul divorzio e sull’aborto si pronunciò prima il Parlamento e poi fu chiamato il popolo. Oggi invece il Parlamento non riesce a decidere e il referendum ha dunque un ruolo di importante stimolo per colmare lacune di regolazione. La Corte è chiamata a confermare il suo ruolo di promotore di riforma e di paladino del diritto in una società più moderna che ha bisogno profondo di regolare fenomeni più nuovi”.