Eva Henger, chi la showgirl e ex attrice porno e hot: età, carriera, film a luci rosse, litigi in tv, Barbara D’Urso

Chi non conosce Eva Henger? Nota, famosa per i suoi trascorsi da attrice di pellicole a luci rosse, film hot e porno, la nota showgirl e conduttrice recentemente è stata al centro di alcune querelle verbali, per così dire, nei salotti televisivi.

Che cosa è successo? E’ presto detto. Si tratta di liti mediatiche che torneranno al centro della questione oggi, in prima serata, ne parlerà nello studio di Barbara D’Urso in prima serata nel corso della trasmissione Live Non è la D’Urso in onda su Canale 5.

Ma a parte questo, cosa sappiamo di Eva Henger? Ecco chi è Eva Henger e quel che viene fuori dalla sua biografia.

Eva Henger è una ex attrice a luci rosse e conduttrice di 46 anni. Lei è nata il 2 novembre 1972 a Győr, in Ungheria, sotto il segno dello Scorpione, è alta 178 centimetri e pesa circa 54 kg. Suo padre è un direttore di conservatorio, mentre sua mamma è una ballerina di danza classica.

I genitori si sono separati e questo l’ha portata a soffrire parecchio anche in ragione del fatto che il padre si è sposato cinque volte dai quali sono nati otto figli.

Eva Henger, da giovane, fa l’infermiera ma intanto partecipa ad numerosi corsi di bellezza fin quando non decide di trasferirsi in Italia, qui inizierà la sua carriera grazie alla collaborazione con il regista Riccardo Schicchi.

Eva Henger, oggi molto attiva sui social (il suo account Instagram è seguito da 605mila persone), è in realtà nota per i suoi trascorsi nel genere cinematografico hot.

Oggi è nota per i suoi selfie, shooting fotografici e foto insieme alla sua famiglia e i suoi amici, ma la sua carriera ha creato nel passato parecchio interesse. Quanto alla sua vita privata, ci sono diversi aspetti da analizzare.

Eva Henger sappiamo che negli anni 90 ha una relazione con il regista Riccardo Schicchi. I due si trovano bene insieme e quindi decidono di arrivare allee nozze nel 1994: dalla loro unione sono nati due figli, Mercedesz nata nel ‘91 e Riccardo, nel ‘95. Più tardi i due divorziano e nel 2012 lei annuncia la morte del suo ex marito, è stato vicino a lui fino al giorno della sua morte.

Nel 2013 la Henger si sposa per la seconda volta con Massimiliano Caroletti. La coppia insieme ha avuto una bellissima bambina: lei si chiama Jennifer ed è nata a Roma nel 2009. Nel 2019 decidono di rinnovare le loro promesse matrimoniali alle Maldive.

Di recente Eva Henger ha avuto una lite furibonda in tv con Francesco Monte. I due sono stati due concorrenti dell’isola dei famosi 2018. Nel corso del programma i due hanno avuto una brutta lite infatti se ricordate bene Eva Henger accuso Francesco Monte di aver acquistato e fumato marijuana durante la sua permanenza in hotel prima di sbarcare sull’isola.

Lui aveva negato di averne fatto uso:“Sono un ragazzo di 29 anni, vengo da una famiglia per bene dalla quale grazie a Dio ho avuto una buonissima educazione e mi è stato insegnato che il rispetto reciproco è una delle cose più importanti. Io non getterò fango addosso a nessuno, ma chi mi accusa dovrà rispondere a un magistrato nelle sedi opportune.”

Lei di recente ha avuto un’altra diatriba con Lucas Peracchi. Dopo le dure accuse rivolte dalla Henger nei confronti del ragazzo, che nella puntata di Domenica Live della scorsa settimana ha parlato dei danni che tali affermazioni stanno avendo anche sul piano professionale, i due cercheranno di chiarirsi. Questa sera si affronteranno da Barbara D’Urso.

Eva Henger a 17 anni vince il concorso Miss Teen Ungheria 1989 e nello stesso periodo decide di trasferirsi in Italia. Qui, grazi all’aiuto di Riccardo Schicchi, inizia a recitare in alcuni film per adulti. Lei prenderà parte a circa 20 film a osé anche se Eva dice di averne girati solo quattro.

Nel 2001 appare in tv grazie alla conduzione delle ultime puntate di Convenscion su Rai 2 mentre nel 2002 affianca Natasha Stefanenko in Super Convenscion a Colori. Nel 2005 partecipa al suo primo reality show, La Talpa, qui si fa molto apprezzare ma viene eliminata durante la semifinale.Nello stesso anno inizia a condurre Paperissima Sprint insieme al Gabibbo.

Nel 2007 partecipa alla trasmissione Azzardo condotta da Alessandro Cecchi Paone e l’anno successivo la vediamo nei film Torno a vivere da solo e Guardando le stelle.

Dopodichè, qualche anno dopo nel 2012 conduce Pescati dalla rete. Oggi è una degli ospiti fissi/opinionisti di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque.