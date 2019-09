Eva Riccobono, nuda su Instagram: le foto osé della modella

Ha fatto letteralmente andare in tilt il mondo social con il suo nuovo stile. Se così si può chiamare, perché Eva Riccobono non indossa nulla o quasi. Stanno spopolando infatti le foto sul profilo Instagram della modella, che appare in alcune immagini completamente nuda.

“Vestiti e scarpe non mi piacciono” ha spiegato Eva Riccobono sui social. Ha una preferenza per i cappelli, dato che li usa per coprire i punti più hot: i fan hanno gradito e l’hanno inondata di like.

Eva Riccobono: chi è, età, altezza e gli amori della modella apparsa nuda su Instagram

Eva Riccobono è nata a Palermo il 7 febbraio 1983, con papà italiano e mamma tedesca. È una top model apprezzata in tutto il mondo, nota in Italia soprattutto dopo la sua partecipazione al film “Grande, grosso e Verdone“.

In precedenza era apparsa in tv nel programma di Fiorello “Stasera pago io”, ma il suo luogo ideale sono le passerelle dell’alta moda e le copertine delle più importanti riviste del settore.

Tanti anche gli amori: dopo essersi lasciata con il primo fidanzato palermitano, è stata con il produttore di moda Enzo La Deda, e con il dj Matteo Ceccarini.