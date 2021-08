Evasione Iva a Viterbo, scoperta frode da un milione

Scoperta una maxi evasione fiscale da oltre un milione di euro a Viterbo da parte di una società che opera nel settore del commercio di automobili. A smascherarla è stata l’Agenzia delle dogane e dei monopoli: un’indagine portata avanti per mesi, tramite cui è emerso come la società, come missing trader (società cartiere), operasse nel sistema della cosiddetta ‘frode carosello’, tramite l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2017, 2018 e 2019”.

La “frode carosello” è un sistema di evasione fiscale attivato tramite passaggi di merci tra società diverse appartenenti a Stati differenti con l’obiettivo di evadere l’Iva e di trarre benefici maggiori dalla rivendita dei prodotti importati. In questo caso, a fornire le vetture alla società viterbese erano alcuni fornitori provenienti tutti da diversi Stati europei. L’Agenzia delle dogane fa sapere di aver arginato l’attività fraudolenta avviando il recupero delle imposte evase per oltre un milione di euro, denunciando i responsabili all’Autorità giudiziaria”.