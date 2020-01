Evasione, per un italiano su due è giusta: troppe tasse

E’ indubbio che in Italia le tasse siano “eccessivamente alte”, motivo per cui, rivela un’indagine Eurispes, “più della metà degli italiani tende a giustificare l’evasione in determinate situazioni“. Anzi, la maggior parte dei nostri concittadini tende “giustificare l’evasione fiscale che, per il 25,1% degli intervistati non è grave solo se compiuta da chi fa fatica a sostenere la pressione fiscale mentre, per il 19,6% – spiega ancora il report – è grave per chi possiede grandi patrimoni; per il 9% non è grave perché in Italia la pressione fiscale è eccessiva“.

Ad ogni modo, quale sarebbe la punizione ‘ideale’ per i grandi evasori? In testa, il 40,9% (4 italiani su 10), ritiene che sia il sequestro dei beni, seguito da multe salate ed amministrative secondo il 29,6%, ovvero 3 italiani su 10. ‘Soltanto’ il 17,3% del campione intervistato pensa che sia il carcere la giusta sanzione”

