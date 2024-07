Eventi estivi nel Lazio – A Cittaducale (Rieti), al via la 53 edizione dell’ Agosto Angioino

Parte il prossimo 3 agosto l’edizione 2024 dell’ Agosto Angioino, storica manifestazione culturale, gastronomica e popolare che si svolge a Cittaducale (Ri) da ormai 53 edizioni.

Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà attraverso alcuni filoni principali, primo fra tutti, l’Enogastronomia con le consolidate ed apprezzate sagre gastronomiche dei Piringhilli (3 agosto), delle Sagne alla Molinara (17 Agosto) e con la storica Mostra del Pecorino (19 agosto) le cui radici storiche culturali e gastronomiche risalgono, a Cittaducale, al 1519.

Ma Cittaducale è anche storia e tradizione religiosa e popolare, con la Fiera di San Magno (19 agosto), in onore del Patrono di Cittaducale, risalente anch’essa al cinquecento.

Completa il programma il consueto omaggio storico e popolare a “Madama” Margherita d’Austria, illustre figlia dell’imperatore Carlo V, che governò e dimorò a Cittaducale dal 1569 al 1572.

In suo onore, ogni anno, si svolgono, nel cuore del Borgo rinascimentale di Cittaducale, numerose rievocazioni storiche e cortei in costume.

Anche quest’anno la rievocazione si terrà il 31 agosto, con una edizione prestigiosa e speciale. Al corteo in costume parteciperanno le delegazioni di tutte le 14 città margheritiane italiane, come anteprima generale del raduno internazionale delle Città Margheritiane, cioè fondate o governate da Margherita d’Austria, che quest’anno si svolgerà in Belgio, di cui Margherita fu, sempre nel cinquecento, governatrice per conto del padre Carlo V

Completano il mese di eventi numerosi concerti, spettacoli teatrali, artisti di strada ed eventi speciali per bambini.

“Obiettivo della manifestazione è promuovere gli scenari naturali ed i siti storici, religiosi ed artistici di Cittaducale, anche attraverso la musica, il teatro e la tradizione gastronomica del nostro Borgo”, afferma Tullo Novelli, Presidente dell’ Associazione Turistica Civitas Ducalis , organizzatrice dell’Agosto Angioino 2024

Max