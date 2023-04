Eventi Roma – Il M5S: “Assurdo il bando Estate Romana: nel I Municipio si chiede a operatori di provvedere agli e  ai menù”

“È dal 2017 che il I Municipio svolgeva iniziative culturali per l’estate romana tramite bando pubblico. Le risorse di Roma Capitale, allora gestite dalla giunta Raggi, c’erano, venivano stanziate e permettevano di offrire iniziative gratuite per chi si trovava a Roma in estate. Da quest’anno no: a quanto pare il sindaco non ha soldi per la cultura nei Municipi e il bando biennale – prorogabile per un anno – chiede agli operatori eventi per più settimane offrendo in cambio una cosa sola, ovvero la possibilità di fare somministrazione e quindi aprire un chiosco o altro accanto alla manifestazione.

In fondo a Roma ci sono così pochi bar, dehors e locali all’aperto che se ne sentiva la mancanza. Solidarietà agli artisti e organizzatori che, senza l’apporto di risorse pubbliche, si troveranno a dover progettare eventi e a pensare anche al menù, pur di fare il loro mestiere nelle aree del I Municipio“.

Così in una nota congiunta la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e la consigliera del I Municipio Federica Festa (M5S).

