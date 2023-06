Evento Musica – ‘Vacanze Romane’ compie 40 anni: domani flash mob a Roma con  Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte 

Roma si prepara musicalmente ad essere invasa dalle “Vacanze romane” che Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, già membri storici dei Matia Bazar, che porteranno in giro per la Capitale con un flash-mob a sorpresa spostandosi, in alcuni degli scorci più iconici della città.

Un evento, previsto dalle 16 in poi, attesissimo dagli estimatori di questo capolavoro che festeggia 40 anni.

Vacanze Romane’, Silvia Mezzanotte: “Ci sembra che il modo migliore per celebrare la storica ricorrenza del brano”

“Ci sembra che il modo migliore per celebrare la storica ricorrenza del brano – afferma Silvia Mezzanotte – sia riportarlo in mezzo alla gente, solo con una chitarra e le nostre voci, lasciando che le sue note riecheggino nella città che lo ha ispirato”.

La canzone, (capolavoro dei Matia Bazar, scritto proprio da Marrale, insieme ai compianti Aldo Stellita e Giancarlo Golzi, e cantata dalla splendida voce di Antonella Ruggero), debuttò sul palco del Festival di Sanremo nel 1983 per poi diventare un successo internazionale.

Vacanze Romane’, Carlo Marrale: “L’idea che un mio brano scritto 40 anni fa continui a fare emozionare tante generazioni mi regala una gioia infinita”

“Certe magie nascono una volta sola. Sono attimi, vere istantanee nella vita di un autore di canzoni – ricorda Carlo Marrale – L’idea che un mio brano scritto 40 anni fa continui a fare emozionare tante generazioni mi regala una gioia infinita”.

Insomma, sarà un modo insolito per festeggiare questo compleanno. Avvalendosi solo di una chitarra e della voce i due artisti si avventureranno per la città (con partenza da Piazzale Flaminio) fermandosi a sorpresa in alcune tappe che saranno svelate sui loro profili social per portare un po’ di magia nella quotidianità delle persone che avranno la possibilità di assistere a queste pillole di momenti irripetibili.

Max