Evento Xbox Series X: giochi, orario e dove vederlo in streaming

Xbox Series X si mostra. La nuova generazione di Microsoft entra nel vivo e oggi, in contemporaneo mondiale, andrà in scena un evento che presenterà la nuova console e le relative esclusive. Un appuntamento da non perdere quindi per gli amanti dei videogiochi, che dopo la presentazione di PS5 potranno avere maggiori informazioni sulla console di nuova generazione della grande M.

C’è una sempre più crescente curiosità attorno a quello che riusciranno ad offrire le console di nuova generazione che manderanno in pensione Xbox One e Playstation 5. Qualcosa è già stato rivelato, oggi si entrerà nel vivo delle specifiche tecniche e di giochi esclusivi da parte di Xbox Series X. In molti si stanno ponendo la domanda: a che ora sarà visibile l’evento e dove si potrà seguire in streaming? Scopriamolo.

Xbox Serie X, le novità

L’evento Xbox Series X andrà in scena oggi a partire dalle 17 con una presentazione generale prima di entrare alle 18 nel vivo dell’evento. Dalle 18 in poi, infatti, Microsoft svelerà i dettagli della sua nuova console, compresi i giochi esclusivi al lancio. Tra questi non dovrebbe mancare il nuovo Halo, da sempre titolo portante della produzione americana.

Dove sarà possibile seguire l’evento? Un po’ ovunque. Il canale più seguito sarà quello Youtube. A partire dalle 17, infatti, sul profilo Youtube di Microsoft sarà possibile seguire l’evento. Stessa cosa per Facebook e Twitch. Insomma, le opportunità non mancano: oggi pomeriggio sapremo molto di più sulla nuova Xbox Series X.