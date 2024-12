Ex farmacia, fondi regionali per 122mila euro

Terza variazione al bilancio di previsione. Ieri la seconda commissione è stata chiamata a ratificare d’urgenza l’assestamento in vista della tornata di sedute consiliari che si terrà dal 17 al 19 dicembre. Una tre giorni in cui il parlamentino di Palazzo dei Priori è chiamato ad approvare il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2025-2027 per arrivare a licenziare la manovra prima di Natale. «La commissione di ieri – spiega l’assessore al Bilancio Elena Angiani – è stata riunita per ratificare una variazione d’urgenza fatta dalla giunta. Un via libera che serve per iscrivere a bilancio un finanziamento a fondo perduto della Regione». Fondi per 122mila euro finalizzati alla ristrutturazione di immobili in occasione dell’anno giubilare. «In questo caso specifico – prosegue – il finanziamento sarà utilizzato per ristrutturare il locale dell’ex farmacia comunale di via Ascenzi, la cui proprietà è ancora in capo alla Regione. Tra l’altro dal 2026 c’è la possibilità di acquisirlo al patrimonio comunale, possibilità che l’amministrazione sta valutando». Intanto nell’immediato «l’ente regionale per il 2025 lo concede al Comune in comodato d’uso gratuito e in più ci fornisce anche questi fondi per la ristrutturazione». Un finanziamento però dai tempi contingentati e molto ristretti visto che le «risorse devono essere spese entro il 2024, quindi nell’arco dei prossimi giorni, e poi rendicontati. Stiamo aspettando di concludere gli atti per fare l’impegno di spesa» termina Elena Angiani.