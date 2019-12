Ex Ilva, c’è accordo sulla proroga per rivedere il contratto

Arriva un accordo sul fil di lana fra i commissari straordinari dell’ex Ilva e Arcelor Mittal. Le parti sono riuscite ad accordarsi per una negoziazione della revisione contrattuale per l’affitto e la vendita degli stabilimenti e rilanciare il polo tarantino.

Adesso si tornerà al tavolo delle trattative, per decidere in che termini sarà articolato l’impegno di Arcelor Mittal nello stabilimento di Taranto evitando le vie giudiziarie.

“Mi risulta che si stia firmando in questo momento un documento che si chiama heads of agreement che si limita a indicare le basi per una futura negoziazione che si svolgerà fino al 31 gennaio al fini dei raggiungere un accordo vincolante”. Così uno dei legali di Arcelor Mittal in tribunale a Milano, Ferdinando Emanuele. L’avvocato ha confermato che da parte della multinazionale sarà chiesto un rinvio.