Ex Ilva, processo Ambiente svenduto: Vendola e i Riva condannati

Ex Ilva, l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola

è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dalla Corte di Assise di Taranto al termine del processo ‘Ambiente Svenduto’. L’accusa per l’ex governatore era di concussione in relazione ai presunti tentativi di ammorbidire i controlli sui livelli di inquinamento ambientale che sarebbe stato provocato dallo stabilimento siderurgico ex Ilva. Condannati anche i fratelli Riva.