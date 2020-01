Ex on the Beach 2: chi sono i 7 single del programma condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ex on the Beach 2: chi sono i 7 single del programma...

Ex On The Beach 2 arriva in TV e tra gli appassionati c’è subito fermento. La prima, sintetica domanda che spunta subito fuori tra coloro i quali conoscono il programma e si preparano a vederlo è: chi sono i 7 single? Ecco un quadro totale su di loro.

7 single che sono al centro del programma. Proprio la coppia di conduttori e partner nella vita, il cui rapporto è nato dentro il Grande Fratello Vip avrà in questa stagione il compito di narrare le avventure deiche sono al centro del programma.

Si tratta di 4 donne e 3 uomini che, convinti di esser stati scelti per prendere parte ad una vacanza extra lusso si vedranno invece protagonisti di un format che li riporta al passato, quello sentimentale.

Ex on the Beach 2: chi sono i 7 single.

Tutti i protagonisti infatti dovranno vedersela con11 ex. Come andrà? Innanzitutto, nella suggestiva location dell’’Andalusia, i 7 single dovranno sciogliere mille problemi i loro ex arriveranno per sconvolgere la loro vite nella spiaggia. Da qui, appunto il nome ex on the beach. Ma chi sono i protagonisti? Conosciamo meglio i partecipanti.