Ex presidente dell´Egitto Morsi morto in tribunale

In Egitto, l´ex presidente Morsi é´morto in tribunale. La notizia é divenuta di pubblico dominio nelle scorse ore. L’ex presidente egiziano Mohammed Morsi è morto in un tribunale del Cairo alla fine di un’udienza del processo a suo carico.

Nel corso del procedimento giudisprudenziale, l´ex presidente egiziano Mohammed Morsi era accusato di spionaggio a favore del movimento islamico palestinese di Hamas.

A comunicare la morte dell´ ex presidente egiziano Mohammed Morsi é al-Masry al-Youm, chiarendo come Morsi avesse domandato al giudice di prendere la parola.

In quel momento, Il giudice gliel’aveva concessa. Ma, poi, proprio a termine del suo intervento, Morsi ha finito per perdere i sensi ed è deceduto. Cosí, morendo sul colpo, si é dunque spento l´ex presidente egiziano.

La sua salma, una volta trasporta in ospedale, sará sottoposta a tutti gli esami necessari a indicare con esattezza e zero dubbi le cause della morte.

L’ex presidente Morsi aveva 67 anni. Ci sono dei dubbi circa il momento esatto in cui Morsi é morto: stando a delle fonti giudiziarie e della sicurezza sarebbe successo solo una volta arrivato in ospedale, e non dunque dopo il collasso in tribunale. Secondo altri, invece, il malore l´avrebbe ucciso all´istante.

”Ha parlato per venti minuti davanti al giudice, poi si è molto agitato ed è svenuto. E’ stato rapidamente trasportato in ospedale dove è morto”, ha detto per appunto una fonte giudiziaria.

Dal punto di vista legale, Morsi era chiamato a scontare una condanna a 20 anni di carcere in quanto definito come responsabile di un ordine di uccisione di manifestanti, durante le proteste del 2012 oltre dover scontare un’ergastolo per spionaggio in un caso relativo a rapporti con il Qatar.