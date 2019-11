Expert, volantino pre Black Friday: sconti e promozioni su tutti i prodotti. Ecco quali e come fare

Expert è sempre più lanciata nel mercato delle concorrenze e in questo inizio di Novembre propone delle condizioni di acquisto a dir poco convenienti. Di cosa si tratta? Semplice.

Expert, volantino pre Black Friday: sconti e promozioni su tutti i prodotti. Ecco quando, dove e le condizioni

Da Expert GAER il Black Friday in pratica è già arrivato. Infatti, sempre di più, sono bassi i prezzi di acquisto. Si tratta di un volantino che gli utenti apprezzeranno non poco. Quali sono le condizioni? E’ presto detto.

In questo caso si parla di offerte con scadenza al 17 novembre, e comunque di un volantino attivo solo nei negozi di proprietà di Expert GAER: la campagna promozionale propone un Tasso Zero; il consumatore dovrà portare le buste paga dei mesi precedenti per la valutazione d’affidabilità, se superata avrà la possibilità di restituire il credito in comode rate mensili senza interessi.

Il SottoCosto è da sempre una delle campagne promozionali più amate ed ecco alcuni esempi degli sconti. Tra i prezzi più bassi troviamo comunque Huawei P Smart 2019 a 179 euro, o Huawei P30 Lite a 289 euro, passando anche semplicemente per Wiko Y80 a 99 euro o un ottimo Galaxy A30s disponibile all’acquisto a 270 euro.

Non si può poi non citare il Samsung Galaxy A50, in vendita a 299 euro. Ma in realtà il volantino Expert è molto ampio e va analizzato in tutti i suoi prodotti. Si ricorda che non è fruibile online, ma solamente nei negozi del socio GAER e non altrove.