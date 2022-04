F1 Gp Australia 2022, la Ferrari di Leclerc parte in pole

(Adnkronos) – Tutto pronto in Australia. La Ferrari di Charles Leclerc parte in pole postion nel Gp d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2022 di F1. Il pilota monegasco ha dominato il Q3 con un giro in 1’17”868. Tra poco partirà davanti alle due Red Bull di Max Verstappen (+0”286) e Sergio Perez (+0”372). Leclerc, che ha riportato la Ferrari in pole in Australia dopo 15 anni, ieri per qualche ora stato è sotto investigazione perché in un giro di rientro ha guidato troppo lentamente. Nessuna sanzione, pole position salva.

In griglia, quarta la McLaren di Lando Norris, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell e settima la McLaren di Daniel Ricciardo nel suo Gp di casa. Ottava l’Alpine di Esteban Ocon e nona la Ferrari di Carlos Sainz dopo un errore nell’ultimo giro lanciato. Chiude la Top 10 l’Alpine di Fernando Alonso.