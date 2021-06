F1, Gp Stiria: pole Verstappen

Max Verstappen conquista la pole position nel Gp di Stiria, ottava prova stagionale della F1. Il pilota della Red Bull, alla sua sesta pole in carriera, ferma il cronometro sul circuito del Red Bull Ring a Spielberg in Austria sull’1’03”841 davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas, +0”194, che partirà comunque in quinta posizione per 3 posizioni di penalità da scontare in griglia, subito dietro il campione del mondo Lewis Hamilton, +0”226.

Quarto tempo, e terza posizione in griglia, per la McLaren di Lando Norris, +0”403, seguito dalla Red Bull di Sergio Perez e dalla Alpha Tauri di Pierre Gasly. Settima la Ferrari di Charles Leclerc.