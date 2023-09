F1 Monza 2023, Sainz in pole con la Ferrari davanti a Verstappen e Leclerc

(Adnkronos) –

Carlos Sainz conquista oggi, sabato 2 settembre, la pole position nel Gp d’Italia a Monza. Lo spagnolo, al volante della Ferrari, gira in 1’20″294 precedendo di un soffio l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’20″307) e il compagno di scuderia, il monegasco Charles Leclerc (1’20″361). Quarto tempo per l’inglese della Mercedes George Russell, che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez e l’inglese della Williams Alexander Albon. Completano la top ten le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e dell’inglese Lando Norris, settimo e nono, con l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton ottavo e lo spagnolo Fernando Alonso decimo con l’Aston Martin.

“L’obiettivo resta comunque la vittoria domani, il secondo posto in griglia è comunque un buon risultato” ha detto il pilota Red Bull Max Verstappen. “Abbiamo ottenuto dei buoni miglioramenti rispetto alle libere -aggiunge il campione del mondo in carica e leader iridato-. In ogni sessione di qualifica il gap era minimo, quindi il secondo posto è ok. Proverò a vincere, concentrandomi sulla gara davanti ad un pubblico bello da vedere”.