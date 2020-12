F1, un video su Instagram mette nei guai Mazepin: cosa è successo

Un video su Instagram mette nei guai Nikita Mazepin, pilota russo della Haas che il prossimo anno potrebbe far coppia con Mick Schumacher in F1. Il 21enne ha pubblicato sul proprio profilo social un video, poi cancellato poco dopo, in cui palpa una ragazza apparentemente alterata.

Il giovane pilota ha chiesto scusa, sempre su Instagram, ma intanto sul web è partita una petizione per estrometterlo dalla Formula 1: “Vorrei scusarmi per le mie azioni recenti – ha scritto Mazepin – sia per il comportamento inappropriato sia per il fatto che il video sia stato pubblicato sui social. Mi dispiace per il disagio che ho provocato e per la situazione di imbarazzo che ho creato per la Haas.

Continua il messaggio: “Devo mantenermi ad uno standard più elevato come pilota di Formula 1 e riconosco di aver deluso me stesso e molte persone. Prometto che imparerò da tutto questo”. Intanto la scuderia Haas non sembra intenzionata a chiudere un occhio sull’accaduto: “Il team Haas non giustifica il comportamento di Nikita Mazepin nel video postato di recente sui suoi social. Inoltre, il fatto che il video sia stato pubblicato sui social è ripugnante anche per il team Haas. La questione viene affrontata all’interno”, si legge in una nota.