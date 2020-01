Fabiana Barra: chi è l’ex di Uomini e Donne di Ex on the Beach 2. Età, Instagram, vita privata

Fabiana Barra: chi è l’ex di Uomini e Donne di Ex on...

Ex on the beach Italia 2 è ripartito in pompa magna su MTV nella serata del 22 Gennaio e tra i concorrenti alcuni hanno riconosciuto subito alcune facce conosciute del piccolo schermo e, in particolare, di uno dei reality più longevi, apprezzati e seguiti della televisione. Di chi e cosa stiamo parlando? Del fatto che nel cast di Ex on the beach Italia 2 c’è anche Fabiana Barra un’ex protagonista del notissimo programma di Maria De Filippi Uomini e donne. Ma chi è Fabiana Barra? Cosa sappiamo della sua vita privata, delle sue performance televisive? Ecco cosa si evince su di lei.

Fabiana Barra partecipa a Ex on the beach 2020 nel ruolo particolarmente suggestivo de La Ribelle. Ma perchè? C’è da dire che gli autori hanno sciorinato nomi e scelte del cast proprio pescando nel carattere delle persone selezionate.

Infatti Fabiana Barra passa alla storia (di chi la conosce) come una ragazza definita libertina: ovvero, si racconta che sia dotata di un vero e proprio spirito libero e che sia dotata di un modo di pensare molto aperta. La ragazza, poi, non è una novellina nel mondo della tv.

Infatti ha partecipato in due occasioni a Uomini e Donne, per poter corteggiare prima Andrea Damante e poi Manuel Vallicella.

Ex on the beach 2020 che dal 22 gennaio è alla seconda edizione. La ragazza è molto attiva su I nstagram, anche se il suo profilo, visitabile qui , è privato. Originaria di Vicenza, è entrata ufficialmente nel cast diche dal 22 gennaio è alla seconda edizione.

A guidare lo show di MTV, la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quanto ai trascorsi a U&D di Fabiana, emergono alcuni particolari.