Fabio Bazzani, chi è il marito di Alessia e ex calciatore di Sampdoria e Lazio

Viso angelico, occhi azzurri e una sensualità prorompente. Per anni Alessia Merz ha incarnato il sogno degli uomini italiani, che avevano imparato a conoscere la showgirl già da giovanissima. La Merz, infatti, è diventata nota al grande pubblico dopo la partecipazione a Non è la Rai, celebre programma in cui giovani vallette si misuravano anche in prove canoe.

La bellezza di Alessia Merz non è passata inosservata a produttori televisivi che non si sono fatti prendere l’occasione di renderla protagonista di diversi show. Il passo più importante è arrivato con il passaggio a Striscia la Notizia, dove Alessia ha trovato l’amore. La showgirl è infatti legata da anni al calciatore Fabio Bazzani, ex Lazio e Sampdoria.

Alessia Merz a Vieni da Me parla del matrimonio con Bazzani

Alessia Merz, ormai uscita da un po’ dal giro della showbusiness è intervenuta nel corso del programma ‘Vieni da me’ condotto da Caterina Balivo, durante il quale la Merz ha raccontato il suo rapporto con Fabio Bazzani: “Ai tempi, lì, stavo con Giampiero Maini che non è il mio attuale marito e anche Cristina Quaranta era fidanzata con un calciatore e quindi è nato il binomio velina-calciatore. Ci siamo incontrati nel 2004, nel 2005 ci siamo sposati e nel 2006 è nato Niccolò e quindi più colpo di fulmine di così”. Un amore nato grazie a Simona Ventura: “All’epoca Simona stava con Bettarini e Fabio giocava con lui e quindi ci ha presentati”.

Ma chi è Fabio Bazzani, storico marito di Alessia Merz? Ex calciatore nato a Bologna, dove ha giocato nelle giovanili della città. Ha girato tutti l’Italia prima di esplodere alla Sampdoria, dove si è imposto in Serie A grazie a gol a valanga. Attaccante di peso, bomber di razza. Ha avuto anche una parentesi alla Lazio. Per lui la Merz ha detto di aver lasciato la TV, ma non se ne pente e racconta il suo amore che dura ancora.