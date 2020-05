Fabio Caressa: età, moglie e vita provata del conduttore di Sky Sport

Dalle Tv private passando per Tele + fino ad approdare a Sky. Fabio Caressa è stato sempre sulla cresta dell’onda nel corso della sua carriera giornalistica che conduce ancora con successo nella Tv satellitare che gli ha affidato il compito di condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che ha avuto il pregio di evolversi anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento del genere.

E’ ormai famoso il Club. Una squadra di opinionisti ed ex calciatori che rigorosamente in camicia, e senza giacca, discutono degli argomenti più caldi della giornata calcistica senza peli sulla lingua e con la consapevolezza tipica di chi di calcio ci vive. Fabio Caressa è uno dei giornalisti sportivi più famosi in Italia, tanto che da anni presta la voce anche al commentatore del celebre gioco FIFA in Italia.

Fabio Caressa, moglie e figli

Fabio Caressa è nato a Roma nel 1967, ha 53 anni e da quando ne ha 27 è giornalista professionista. Ha iniziato la sua carriera nelle TV romane private, una palestra che gli è servita per sbarcare poi a Tele +. Da lì la sua carriera è stata un’ascesa continua, fino a diventare uno dei volti di punta di Sky Sport, che anche in questo periodo difficile continua la sua programmazione sullo sport.

Il noto giornalista è sposato dal 1999 con Benedetta Parodi, sorella di Cristina e presentatrice televisiva. I due hanno avuto tre figli: Matilde, Diego ed Eleonora. Nel 2018 hanno celebrato il loro grande amore con un matrimonio bis. Curiosità che li riguarda: entrambi sono stati vittime di scherzi delle Iene. Prima la moglie, con la complicità di Caressa, poi il giornalista, anche ha riavuto contro quello che aveva organizzato alla presentatrice. Il tutto orchestrato dalla figlia Eleonora, che farà credere al padre di averte seri problemi col professore di filosofia.