Fabio Fazio annuncia Carola Rackete per domenica

Sarà ancora una volta la politica ‘mascherata da attualità’ a tenere banco domenica prossima da Fabio Fazio. Il tema sarà quello sempre attuale dell’immigrazione, ed è giusto e doveroso parlarne, inevitabilmente però si indugia ed ecco che (catalizzando inevitabilmente il ‘mirino’ nei confronti di ‘Che tempo che fa’), il conduttore annuncia attraverso Twitter: “Abbiamo il piacere e l’onore di annunciare la presenza di Carola Rackete a Che Tempo Che Fa domenica alle 21 su Rai2“.

Ovviamente per la prima volta in esclusiva in uno studio televisivo italiano, domenica su Raidue apparirà ‘la comandante’ Carola Rackete.

Per l’occasione la comandante della Sea-Watch 3, presenterà anche il suo libro a scopo solidale (per l’ Associazione Borderline Europe), ‘Il mondo che vogliamo. Appello all’ultima generazione’, scritto a quattro mani con Anne Weiss.

Come dicevamo, a dare una lettura a tutto tondo al fenomeno dell’immigrazione, ecco anche la portavoce della ong Sea-Watch Italia, Giorgia Linardi, e la ‘testimonianza’ fisica rappresentata da Muhamad Diaoune, calciatore della squadra milanese composta da richiedenti asilo e rifugiati ‘Sant’Ambroeus F.C.’.

Purtroppo, come dicevamo, amareggia intuire tra le righe – ancora una volta – il duplice fine di un’intervista che, sì atta a sensibilizzare gli italiani di fronte alle orribili condizioni dei migranti, ma anche facilmente ‘strumentalizzabile’ a tradursi nell’ennesima diatriba politica tra ‘buoni e cattivi’. Ma non dovrebbe essere così, ci sono fratelli in difficoltà e in quanto tale vanno aiutati, senza colpe o meriti: la coscienza è individuale e peggio per chi non sa decifrane la voce. Il rischio invece, per l’ennesima volta, è che alla fine ci si trovi ad essere testimoni, nostro malgrado della solita ‘tribuna politica’…

Max