Fabio Rovazzi, chi è il cantante e star web: fidanzata Karen, perchè è finita con Karina Bezhenar, età, carriera, Instagram e Will Smith (VIDEO)

Fabio Rovazzi è un nome ormai popolarissimo ovunque: in tv, nella musica, sul web. La sua faccia è nota, la sua carriera anche, la sua pagina Instagram è quasi un passaggio obbligato.

Ma chi è Fabio Rovazzi? Cosa conosciamo veramente di lui? Iniziamo a dire che sul personaggio e sulla persona vanno fatti dei distinguo, dal momento che la carriera dell’artista è stata fin da subito contraddistinta da un modo ironico, scanzonato ma anche in qualche modo profondamente contemporaneo di mostrarsi.

Ebbene, cosa possiamo raccontare in particolare su Fabio Rovazzi? Da dove inizia la sua carriera, e perchè è così famoso? A cosa deve il suo successo? Ecco un excursus su uno dei personaggi più in voga del momento.

Fabio Rovazzi, chi è il cantante e star web: carriera, anni, video, social, fidanzate, film, duetti, apparizioni tv

Fabio Rovazzi è uno dei cantanti più conosciuti e amati del panorama musicale italiano. Grazie alla sua musica, alle sue canzoni si è fatto amare da milioni di persone che lo seguono con affetto. Giovane e scanzonato, Fabio Rovazzi è di Milano.

Per l’esattezza è nato il 18 gennaio del 1994 a Milano. Fin da piccolo ha cercato di farsi largo lasciandosi nel mondo del web in tutti i modi che sono stati possibili. In primis ha aperto il proprio canale dove ha cominciato a caricare i suoi video, diventati virali anche grazie a Instagram e Facebook.

Poi, gli sbocchi nel mondo dei media maggiori. La prima esperienza televisiva è datata 2015, insieme a J-Ax che lo vuole per il programma di Rai 2 Sorci Verdi.

Il grande successo arriva nel 2016 quando canta Andiamo a Comandare. Si tratta di un vero tormentone che lo fa conoscere da tutta italia. Del resto, è una canzone del tutto in controtendenza rispetto ai modelli giovanili che vengono raccontati in questi anni. Il pezzo è un boom.

Il 19 maggio dell’anno successivo pubblica la canzone “Volare”, che vede la partecipazione di Gianni Morandi. Rovazzi si dedica poi alle riprese del suo primo film da protagonista, intitolato “Il vegetale”, per la regia di Gennaro Nunziante

A luglio pubblica il suo quarto singolo, intitolato “Faccio quello che voglio”, in cui cantano anche Emma Marrone, Nek e Al Bano.

Ha avuto la possibilità, tra l’altro, di salire sul palco dell’Ariston, nell’ultima edizione del Festival di Sanremo come ospite.

Rovazzi, la nuova storia con Karen, perché è finita con la ex, Karina Bezhenar, video Will Smith e profilo instagram

E’ stata poi particolarmente nota una sua relazione. Quella con Karina Bezhenar. Tuttavia la modella e Fabio Rovazzi si sono lasciati ormai da diversi mesi. Nessuno dei due, però, è mai entrato nel merito della rottura.

Nonostante i rumors e le chiacchiere, si sa pochissimo sul reale motivo alla base della fine della storia. La ragione più accreditata dai bene informati e secondo i fan dello youtuber, sembra essere stata la decisione di lei di entrare in politica, candidandosi tra le fila di Forza Italia.

Questo è il profilo Instagram di Fabio Rovazzi: rovazzi. Questo invece il video famoso con Will Smith che, di recente, è diventato a dir poco virale. Qui la spiegazione di quanto è successo.

Un profilo social, quello di Rovazzi, che è a dir poco seguitissimo e ricco di spunti. Questa è una foto che ritrae ad esempio la coppia social tra le più in voga del momento.

Rovazzi, la storia d’amore con la youtuber Karen: i social impazziscono

Oggi Rovazzi è felicemente fidanzato con la nota Karen. Chi è? Semplice. Karen Rebecca Casiraghi, nota a tutti come Karen Kokeshi è la ragazza che ha conquistato il noto Rovazzi.

I due condividono la passione per i video: Karen, infatti, è una nota youtuber, per quanto inizialmente, dopo l’inizio della storia con Fabio aveva messo in pausa il suo canale sui social, nonostante i 550 mila follower.

Questo è il suo profilo: kokeshi.karen. Un profilo ricchissimo di scatti e di like e commenti, come si può notare.

Ironia della sorte: Karen è nel team di Netwopia, l’etichetta fondata da Fedez e J–Ax, che aveva “lanciato” anche il fidanzato, all’inizio della sua carriera. 25 anni, veronese, la ragazza che svolge la sua attività di youtuber a quella di fashion blogger.

La loro storia ha fatto bene, sul fronte social, a ambedue. Una popolarità che è accresciuta ancora di più per Rovazzi grazie alle prime belle foto dei due insieme, spesso, anche, a margine di grandi eventi glamour.

Invece, in altri scatti, si possono scorgere le prestigiose frequentazioni glamour dell’artista, che non mancano di ricevere likes e commenti di ogni tipo. Qui, ad esempio, è con Johnny Depp.