Fabio Rovazzi è già primo su iTunes

E’ un po’ il ‘Re Mida‘ dello spettacolo, dove mette mano ‘funziona’, piace. E’ interprete, autore, regista, sceneggiatore, conduttore e, soprattutto, un creativo. Può non piacere, ma c’è da ammettere che Fabio Rovazzi è veramente in gamba, Educato, sempre equilibrato e poi, con quell’aspetto innocuo e dinoccolato – che sia uno spot, un video, o un programma televisivo – sembra sempre trovarsi al centro della scena per caso. E forse è proprio questa la sua dote più grande: una straordinaria naturalezza. E se i bambini lo adorano basta questo a dire quale colossale giro di affari rappresenti la sua immagine oggi sul mercato dell’intrattenimento italiano.

Fabio Rovazzi con Bertè e J-Ax

All’origine però Rovazzi nasce ‘cantante’, e visto il successo travolgente che ne è seguito, ora l’artista torna a proporsi con la specialità della casa. L’avevamo lasciato circa due anni fa con un hit cantata da tutti, come ‘Faccio quello che voglio‘, ed in questi giorni Rovazzi torna nei negozi e sulle piattaforme digitali con ‘Senza Pensieri‘, il nuovo singolo dove partecipano artisti del calibro di Loredana Bertè e J-Ax. basti pensare che a sole 2 ore dalla sua uscita, il singolo è già primo su iTunes.

Intanto, a quanto si apprende, vista anche l’eccezione dei due superospiti, Rovazzi ha deciso di fare le cose in grande e in questi giorni è a Los Angels dove sta ultimando le riprese per il videoclip.

Scritto insieme a Danti (prodotto da ‘Merk & Kremont’), come spiega il titolo stesso, ‘Senza Pensieri’ sembra aderire perfettamente con il clima vacanziero che ci attende, e con i giovani lontani dagli impegni scolastici. Un invito a rilassarsi con serenità ed entusiasmo, in linea con le hit che ci ‘abituati’ a canticchiare.

All’interno del brano Rovazzi ne approfitta però per ‘bacchettare’ usi e costumi della nostra società, spesso poco funzionali ad un quotidiano spesso distante dalla realtà. Basti pensare a passaggi come ”Acquisto compulsivo, Roba che non serve la voglio per primo Per fare il figo dovrò chiedere un fido”, o ”Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale”, ecologia i primo piano anche con ”Nuovo show spettacolare-Su un’isola di plastica in mezzo al mare”, e poi, ”la società del benessere”, ed i social: ”Faccio mille foto mai vestito uguale, in 15 secondi ci si può annoiare”. Insomma un singolo orecchiabile ma anche da ‘ascoltare’ attentamente…

