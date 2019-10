(VIDEO) Fabio Rovazzi e Will Smith nella stessa stanza a Budapest: quando perchè, cosa è successo

I casi strani della vita. Fabio Rovazzi e Will Smith finiscono nella stessa stanza d’albergo. Perché? Cosa è successo? E cosa ci fanno, effettivamente, due personaggi così differenti tra loro come Fabio Rovazzi e Will Smith nella stessa stanza?

Per un errore di prenotazione, i due hanno condiviso la camera a Budapest.

Fabio Rovazzi e Will Smith nella stessa stanza a Budapest: errore di prenotazione. E la notizia diventa virale sui social

Fabio Rovazzi è stato a Budapest per la prima di “Gemini Man”, il film diretto da Ang Lee che vede Will Smith nel ruolo del protagonista.

L’artista italiano ha deciso di immortalare in video tutti i momenti del suo viaggio. Dal volo allo show a cui ha preso parte durante la serata. Ma la sorpresa arriva a fine serata.

Tornato nella sua camera d’albergo, mentre registra un resoconto della serata, la porta si apre ed entra… Will Smith.

“Non so come sia possibile – dice – ma c’è Will Smith dentro la mia stanza…”. Da qui comincia una gag davvero esilarante.

Smith chiama la reception e scopre che non ci sono più stanze. Così sceglie di restare lì. Will è troppo stanco per cercare alternative, quindi dormirà in stanza con lui.

L’attore, rapper e produttore cinematografico si prepara per la notte. Rovazzi si rifugia in bagno e continua la sua registrazione ma ad un certo punto Smith entra e comincia a lavarsi i denti dicendo: “Amico, eri qui dentro da 45 minuti!”. Gli presterà anche il suo spazzolino, dopo averlo usato.

Poi arriva il momento di andare a letto: dopo una lotta per il telecomando, Rovazzi dice a Smith: “Non riesco a dormire. Mi racconti una storia?”.

Lo sketch, postato online, è già diventato virale