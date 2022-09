Fabrizio Corona a giudizio: “Processo già vinto, sono pazzi” – Video

(Adnkronos) – Fabrizio Corona non risparmia ‘attacchi’ alla polizia fuori e dentro l’aula del tribunale di Milano dove è a processo per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. “E’ un processo già vinto, sono pazzi, ci sono le immagini. E’ oggettivo che sono innocente”, dice l’ex fotografo dei vip, che aggiunge: “La polizia che è venuta non era quella che era stata chiamata dall’ambulanza, ma la solita polizia che mi aveva già arrestato nel 2018: siamo a Milano e quindi vogliono rompere i coglioni a Corona, ci sono tanti criminali andassero a prendere gli altri”.