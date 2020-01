Fabrizio Ravanelli: chi è e cosa fa oggi l’ex calciatore di Juventus e Nazionale

Fabrizio Ravanelli è un ex calciatore e allenatore di calcio, nato a Perugia l’11 dicembre 1968. Famoso in Italia come “Penna bianca” e “Silver Fox” in Inghilterra, per via del colore prematuramente bianco dei suoi capelli, è stato un grandissimo attaccante degli anni Novanta, vestendo le maglie di Juventus, Lazio e Perugia, oltre a quella azzurra della nazionale italiana.

Venuto quasi dal nulla, Ravanelli fece parte del tridente formidabile della Juventus degli anni Novanta, insieme a Vialli e Del Piero, capace di fare sfracelli in Serie A e portare l’ultima Champions League vinta dai bianconeri, un successo sul quale c’è proprio la firma dell’attaccante con una rete in finale contro l’Ajax.

Poi arriva l’esperienza all’estero col Middlesbrough e col Marsiglia, prima del ritorno in Italia con la maglia della Lazio. In seguito altre esperienze all’estero prima del finale di carriera nella sua Perugia.

Ravanelli, una volta ritiratosi dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore agendo soprattutto nelle formazioni giovanili. Appassionato anche di ciclismo, è sposato con Lara Casoni con la quale ha tre figli. Di lui resta iconica l’esultanza tipica dopo i suoi goal: una folle corsa “alla cieca” con la propria maglia rigirata sopra la testa.