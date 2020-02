Facchinetti: “Ho presi a schiaffi due bulli che picchiavano un cinese”

Della serie all’ignoranza non c’è mai fine, per la strada i cinesi vengono trattati come fossero ‘appestati’, degli untori di professione. E purtroppo negli ultimi giorni in diverse città italiane sono stati registrati stupidi casi di ‘discriminazione’ ed offese gratuite. A testimoniarlo è stato anche un personaggio noto ed amato come Francesco Facchinetti il quale, attraverso Twitter ha raccontato quanto accadutogli: “Ho appena assistito alle scena più raccapricciante della mia vita: 2 ragazzi che inveiscono contro un anziano cinese. Mentre li dividevo è volato un pugno che ha fatto cadere l’anziano. Non ci ho visto più, li ho presi a schiaffi. Ora denunciateli pure, non me ne frega un cazzo”.

Una denuncia ed al tempo stesso uno sfogo condiviso quello di Dj Francesco, che fortunatamente ha suscitato stima e solidarietà, come hanno risposto in tanti. Da “Bravo” a “è follia”, passando per “Hai fatto bene” o il classico “che gente ignorante! Ma che generazione sta venendo fuori. Io veramente sono allibita”.

Max