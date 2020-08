Facebook accusato di promuovere contenuti fascisti e che negano l’Olocausto

Facebook è stato accusato di promuovere la negazione dell’Olocausto e contenuti fascisti. Un rapporto scioccante ha affermato che l’algoritmo del gigante dei social media tratta il contenuto come un “dibattito sui fatti” e non come antisemitismo.

Il rapporto afferma che le pagine dei post di negazione dell’Olocausto vengono “attivamente raccomandati” agli utenti. L’ Institute for Strategic Dialogue (ISD) ha condotto l’indagine e ritiene che il contenuto debba essere riconosciuto come incitamento all’odio.

I ricercatori hanno utilizzato una parola chiave comunemente usata dai negazionisti dell’Olocausto per trovare 28 gruppi Facebook e otto pagine che contenevano contenuti antisemiti. I gruppi e le pagine avevano circa 370.000 follower in totale.

Facebook è stato accusato di promuovere contenuti antisemiti in un nuovo rapporto

Il rapporto afferma: “Dal clic su queste pagine, l’algoritmo di raccomandazione di Facebook ha portato i ricercatori ISD a ulteriori pagine di negazione dell’Olocausto. Facebook sembra anche promuovere i contenuti di estrema destra a coloro che dimostrano interesse per i contenuti di negazione dell’Olocausto.”

La piattaforma raccomandava ai ricercatori di visitare le pagine australiane a sostegno di Oswald Mosley, il leader dell’Unione britannica dei fascisti, e le opere di un filosofo italiano fascista. Anche le pagine sul negazionista britannico dell’Olocausto David Irving sono state consigliate agli utenti.

Di tutte le pagine trovate nell’indagine, 13 erano dedicate a teorie del complotto, nove si diceva fossero ideologicamente di estrema destra e sette erano antisioniste. Altri sarebbero stati islamisti, cristiani di destra e filo-palestinesi.

Il rapporto afferma che Facebook tratta questi gruppi come se stessero discutendo dei fatti piuttosto che essere antisemiti. “Questa percezione ignora il fatto che la negazione dell’Olocausto è una forma di incitamento all’odio antisemita, oltre che una forma di disinformazione. La negazione dell’Olocausto è stata a lungo una delle teorie del complotto più insidiose contro le comunità ebraiche. Questo discorso cerca non solo di ridurre al minimo le sofferenze degli ebrei durante l’Olocausto, ma di mitigare le critiche al nazismo e giustificare gli attacchi in corso contro il popolo ebraico.”