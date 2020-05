Facebook avatar: cosa sono, come crearne uno per il tuo profilo

Facebook ha lanciato gli Avatar permettendo di creare un personaggio personalizzato in stile emoji. Puoi progettarli per apparire come preferisci e condividerli nei commenti di Facebook e su Messenger.

Gli avatar sono la risposta di Facebook a Bitmoji, un simile strumento “avatar” acquistato da Snapchat nel 2016. Dopo aver creato un avatar, sarai in grado di condividerli in pose o scene diverse. È uno strumento progettato per rendere più divertente Facebook e probabilmente un’offerta per attirare di nuovo gli utenti più giovani nell’app.

Avatar di Facebook, non funziona: ecco come creare l’avatar, la guida completa. Avatar su fb: come condividerli su facebook messenger e nei commenti

“La funzione Avatar ti consente di personalizzare il tuo avatar personale da utilizzare negli sticker su commenti e Messenger“, ha spiegato Facebook. Permette alle persone di creare un nuovo personaggio, consentendo loro di condividere su Facebook e Messenger in un modo più personale e spensierato.”

Alcuni di voi potrebbero aver già individuato Avatar nella app di Facebook. Dovresti iniziare a vedere un nuovo pulsante faccina quando vai a pubblicare un commento sul feed delle notizie.

Apparirà anche nella scheda di selezione degli sticker di Messenger. Se lo tocchi, sarai in grado di creare un avatar di Facebook che appare come desideri.

Si inizia con una faccia neutra dal punto di vista del genere, che può essere personalizzata in 18 tratti diversi. Puoi anche modificare la forma del corpo, l’acconciatura, il vestito e altro ancora.

Una volta creato il tuo avatar, puoi condividerlo su Facebook e Messenger. Se non riesci a vedere gli avatar di Facebook, assicurati di aver aggiornato l’app all’ultima versione.

È anche possibile che Avatar non sia stato ancora implementato sul tuo account, quindi tieni duro e attendi che arrivi l’aggiornamento.