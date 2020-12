Facebook contro i no vax: verso il ban dei post su teorie del complotto

Facebook ha promesso di vietare le teorie del complotto sui vaccini contro il coronavirus. Si tratta di un’inversione di tendenza importante, dopo che in precedenza aveva vietato solo le pubblicità “no-vax”, ma non i contenuti degli utenti.

La notizia arriva mentre il mondo si prepara a lanciare il più grande sforzo di vaccinazione della storia, somministrando decine di milioni di dosi. In un post sul blog, Facebook ha confermato che avrebbe rimosso qualsiasi falsa affermazione sui vaccini.

Facebook bandirà le teorie cospirative e le fake news del vaccino contro il coronavirus

Le affermazioni dovranno prima essere smentite dagli esperti di salute pubblica. Secondo il gigante dei social media, false affermazioni potrebbero riguardare “sicurezza, efficacia, ingredienti o effetti collaterali” dei vaccini.

“Questo è un altro modo in cui applichiamo la nostra politica per rimuovere la disinformazione sul virus che potrebbe portare a danni fisici imminenti”, ha affermato Kang-Xing Jin, Head of Health di Facebook. “Ad esempio, rimuoveremo false affermazioni secondo cui i vaccini COVID-19 contengono microchip o qualsiasi altra cosa che non sia nell’elenco ufficiale degli ingredienti del vaccino”.

Facebook ha anche affermato che rimuoverà le teorie del complotto ovviamente false. Ciò include il suggerimento che popolazioni specifiche vengono “utilizzate senza il loro consenso” per testare la sicurezza del vaccino.

Tuttavia, Facebook ha avvertito che potrebbe esserci un ritardo nell’azione. “Non saremo in grado di iniziare ad applicare queste politiche dall’oggi al domani”, ha spiegato Jin. “Dato che è presto e i fatti sui vaccini COVID-19 continueranno ad evolversi, aggiorneremo regolarmente le affermazioni che rimuoveremo in base alla guida delle autorità sanitarie pubbliche man mano che ne apprenderanno di più”.