Facebook contro le fake news: messaggi a chi interagisce con le false notizie sul coronavirus

Facebook sta per iniziare a mostrare messaggi alle persone che hanno interagito con fake news sul coronavirus, guidandoli ai consigli ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il social network ha affermato che avrebbe iniziato a mostrare messaggi nel feed delle notizie a chiunque avesse interagito con un post che era stato rimosso dal sito.

Facebook ha affermato che i messaggi collegheranno le persone con la pagina Mythbusters dell’OMS, che descrive in dettaglio come una serie di affermazioni su Covid-19 non siano vere.

Facebook ha affermato che l’obiettivo è cercare di fermare la diffusione della disinformazione offline, nonché sulla propria piattaforma.

Guy Rosen, vicepresidente per l’integrità di Facebook, ha dichiarato: “Vogliamo mettere in contatto persone che potrebbero aver interagito con informazioni dannose sulla disinformazione del virus con la verità proveniente da fonti autorevoli nel caso in cui vedessero o sentissero di nuovo queste affermazioni su Facebook. Le persone inizieranno a vedere questi messaggi nelle prossime settimane.”

Facebook e i più grandi social media hanno affrontato scrupolosamente i loro tentativi di fermare la diffusione di disinformazione e false affermazioni legate a Covid-19, nonostante gli sforzi per indirizzare gli utenti alla guida ufficiale sul virus.

Le antenne 5g che sono state attaccate nel Regno Unito dopo che le teorie della cospirazione si sono diffuse sui social media affermando che il virus era collegato al lancio del 5G, sono un esempio della pericolosità delle fake news.

Facebook ha dichiarato di aver indirizzato più di due miliardi di persone alle risorse delle autorità sanitarie ufficiali attraverso il proprio centro informazioni e ha mostrato avvisi su circa 40 milioni di post sulla piattaforma che erano stati valutati almeno in parte falsi dai verificatori di fatti.