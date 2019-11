Facebook Down, problemi per il News Feed: il social network non funziona

Dopo Instagram anche Facebook è down. Da qualche minuto il social network di proprietà di Zuckerberg è offline, la maggior parte degli utenti iscritti alla piattaforma blu sta riscontrando problemi nel visualizzare i post all’interno del News Feed, la homepage di Facebook. Provando ad aprire l’app di Facebook per smartphone Android e iOS, infatti, risulta impossibile visualizzare i contenuti condivisi dai nostri amici.

Ad evidenziare i problemi a Facebook su Twitter sono intervenuti tantissimi utenti che tramite l’hashtag #FacebookDown stanno manifestando il loro malcontento verso l’azienda di Menlo Park che nella serata di oggi, 26 novembre 2019, ha visto malfunzionamenti vari su Instagram e Facebook.

Facebook is having issues since 5:53 PM EST. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if it's down for you as well #Facebookdown

— Downdetector (@downdetector) November 26, 2019