Facebook, il restyling in arrivo non convince

È una delle app di social media più popolari in tutto il mondo, ma se usi Facebook potresti aver notato alcuni cambiamenti nelle ultime settimane. Facebook ha lentamente implementato una versione ridisegnata per desktop e applicherà la modifica per tutti gli utenti dal prossimo mese.

Il “nuovo” Facebook è stato introdotto a maggio e ha un design molto più minimalista rispetto alla versione precedente. La parte superiore del sito Web è stata modificata da blu a bianca e include icone grigio chiaro per News Feed, Facebook Messenger, notifiche, Watch, Marketplace e Gruppi.

La riprogettazione di Facebook verrà implementata la prossima settimana. Come tornare alla vecchia versione

Anche il logo di Facebook è stato modificato, con la lettera “F” ora in un cerchio blu più luminoso e più chiaro. E mentre le storie di Facebook apparivano a destra della pagina, ora sono state spostate al centro e sono rappresentate da rettangoli anziché da cerchi.

Sfortunatamente, la risposta iniziale alla riprogettazione non è stata eccezionale. Un utente ha twittato: “Chiunque abbia lavorato alla riprogettazione di Facebook deve essere licenziato. Che schifo.”

E uno ha scherzato: “Una grande caratteristica della nuova riprogettazione di Facebook è che lo trovo così dannatamente poco attraente che voglio andarmene non appena arrivo”.

Mentre il nuovo design è qui per rimanere dal 1 settembre, per fortuna c’è un modo semplice per tornare alla vecchia versione. Accedi a Facebook sul tuo computer e fai clic sulla piccola freccia nell’angolo in alto a destra. Appena sopra “Esci”, vedrai l’opzione per tornare alla vecchia versione.