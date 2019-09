Facebook imita Instagram addio ai like. Ecco cosa succede, perchè e cosa cambia per gli utenti nella rivoluzione di Settembre 2019

Facebook imita Instagram addio ai like. Ecco cosa succede, perchè e cosa...

Rivoluzione nel campo dei social: dopo gli esperimenti di Instagram, l’altro grande colosso dei social network, vale a dire Facebook si prepara ad avviare la trasformazione: quale? E’ presto detto.

Si tratta, come per Instagram, dell’addio ai Like. Su Facebook cioè, potrebbero/dovrebbero sparire i cosiddetti (e tanto amati) ‘mi piace’. Ma perchè? A cosa è dovuta questa riforma?

Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Facebook imita Instagram addio ai like: via ai test per eliminare i numero dei like nei post. Cosa cambia per gli utenti

Facebook dunque imita Instagram: il social ha avviato i test per eliminare il numero di like dai post. Mark Zuckerberg prosegue con la sua trasformazione.

Come qualcuno aveva anticipato, prende il via un un nuovo esperimento che emula quello di Instagram, e per il social più amato, cioè Facebook è pronta una nuova ‘pagina’ nella sua storia.

Il processo è già stato avviato e potrebbe diventare realtà sostanziale dopo i test. Instagram, con i nuovi aggiornamenti, ha detto praticamente addio al conteggio dei like per ogni post: i noti “mi piace” per le foto sono stati cancellati per provare ad eliminare competizioni ed invidie tra gli utenti. Ma agli utenti piace l’idea?

Certo, al momento nessuno più teme di essere ‘meno popolare’ e riducendo il confronto e la ‘competitività’ sembra che ai cittadini social medi la cosa piaccia. Meno agli influencer, che proprio sui dati dei ‘like’ costruiscono ricchezze e veri imperi.

E ora tocca a Facebook: il social ha avviato gli esperimenti per oscurare il numero di like su ciò che si pubblica. All’autore del post sarà in ogni caso concesso di vedere chi e quante persone hanno messo “mi piace” al suo scatto, al suo post o video.

I pratica, l’idea è consentire l’accesso alla informazione ma senza renderla pubblica a terzi. Oscurando il numero di like non induce alla concorrenza, all’invidia e evita le omissioni o cancellazioni di post o foto solo perchè, magari, si è ricevuto un commento o un ‘deslike’ di troppo.

Tech Crunch, un sito di tecnologia, ha chiesto al social network di provare a fare un test per valutare il nuovo aggiornamento e Facebook ha accettato. La ricercatrice Jane Manchun Wong ha analizzato il codice dell’app ed ha individuato un prototipo dove il conteggio like è oscurato. Gli esiti dei test non sono stati comunicati.