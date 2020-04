Facebook, Instagram e WhatsApp Down: le app di Zuckerberg non funzionano

Problemi ed errori per Facebook, Instagram e WhatsApp oggi 1 aprile 2020. I social network e l’app di messaggistica sono offline

Nuovi problemi per Mark Zuckerberg, da diversi minuti le app per smartphone e le versioni desktop di Facebook, Instagram e WhatsApp sono down: i principali social network del mondo risultano irraggiungibili e l’app di instant messaging per dispositivi mobile non permette di scambiarsi messaggi.

Dalle ore 23 circa di oggi, mercoledì 1 aprile, Facebook, Instagram e WhatsApp hanno smesso di funzionare, stessa sorte per Facebook Messenger che è in crash. D’altro canto Zuckerberg lo aveva anticipato qualche giorno fa: “Non siamo ancora di fronte a una epidemia massiccia nella maggioranza dei Paesi del mondo. Ma se si arrivasse a questo, dobbiamo attrezzare le nostre infrastrutture per riuscire a sostenere il picco di traffico, per essere sicuri che non vadano in tilt”.

L’emergenza Coronavirus ha gravi conseguenze anche per le piattaforme digitali che in questi giorni risulta sovraccaricate: si parla di un traffico dati che da giorni risulta essere oltre i picchi che solitamente si verificano la notte di Capodanno.

Come spiegato dal numero uno di Facebook: “I tecnici che si occupano dei server e della sicurezza continuano a recarsi al lavoro tutti i giorni, presenti in prima linea nella gestione di questa emergenza”. Nonostante ciò sembra che stasera qualcosa non ha funzionato ed i server delle piattaforme non sono riusciti a gestire l’enorme mole di traffico che anche in questi minuti sta cercando di utilizzare Facebook, Instagram e WhatsApp.