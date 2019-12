Facebook, Instagram e Whatsapp down oggi 23 Dicembre 2019: ecco cosa sta capitando proprio ora (AGGIORNAMENTO)

Un nuovo Down relativo ai tre principali (e tra loro connessi) social network al mondo: Facebook, Instagram e Whatsapp proprio ora, proprio oggi 23 Dicembre 2019 sono nuovamente in down.

Ma come mai? E cosa è successo e da quando? Ecco cosa è dato sapere e come provare a districarsi in queste ore pre-vigilia di Natale 2019 intorno al nuovo KO dei tre social network.

Facebook, Instagram e WhatsApp down oggi 23 Dicembre 2019: cosa fare per tornare online

Facebook, Instagram e Whatsapp sono in down: il nuovo crash è capitato in queste ore, di questa mattina pre vigilia, quella del 23 Dicembre 2019. Una situazione di disagio continuo che, ancora in questi minuti, sta disturbando tantissimi utenti.

Secondo i primi report, in queste prime ore del mattino i disagi spaziano in tutto il mondo: dagli Stati Uniti e percorrono l’Europa. Sono in corso degli aggiornamenti e dei test per provare a capire da dove abbia avuto origine il problema e come risolverlo.

ore 09,30

Ancora in questi minuti Facebook, Instagram e Whatsapp sono in down. I tre più famosi e usati social network si avvicinano barcollando alle feste natalizie. I tre portali social tamattina hanno registrato un KO totale: sono offline da qualche ora in Europa e negli Stati Uniti centinaia e centinaia di utenti.

Facebook, Instagram e Whatsapp down: quali sono le ragioni

Dopo i primi minuti di delusione e rabbia tanti utenti hanno provato a risolvere la cosa o almeno a capire il perchè. A quanto risulta il DOWN riguarda la messaggistica degli smartphone dal momento che non si riusciva a ottenere un accesso a messaggi, a caricare foto, video e file audio.

I disagi in questi minuti pare siano estesi tanto alla versione mobile che a quella dekstop, ma sembra che, pian piano, per molti utenti stia tornando tutto alla normalità nonostante dei continui rallentamenti.

aggiornamento ore 11.45

Le società di Mark Zuckerberg sono al lavoro, con i loro uomini tecnici, per sono porre fine al problema del Down che in questi minuti ha colpito un pò tutte le zone del mondo: ma in particolare le aree dell’Europa Centrale e dell’America settentrionale.

In Europa in particolare si sono registrati KO specialmente in Germania, Gran Bretagna e Paesi Bassi. Anche in Italia i KO sono venuti a galla anche se in questi minuti la situazione si è tranquillizzata.

Non è ancora chiaro il motivo del ‘blackout’: al momento, si ipotizzano due strade. O un attacco informatico o una conseguenza dei test per unificare le diverse piattaforme. Il principale consiglio per tornare stabilmente online è quello di caricare file meno pesanti possibili.

aggiornamento ore 14.07