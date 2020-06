Facebook News: cos’è e come funziona la nuova sezione notizie del social network

Facebook News: cos’è e come funziona la nuova sezione notizie del social...

Facebook sta per proporre un feed dedicato per le notizie, completamente separato dal normale feed di notizie. Si tratta di uno spazio libero dai post di amici e familiari, e si concentra interamente sul giornalismo.

La sezione si chiama Facebook News e dovrebbe rendere più semplice rintracciare le notizie reali. È entrato nei test nell’ottobre dello scorso anno, ma ora viene distribuito a tutti gli utenti negli Stati Uniti, con un lancio globale che probabilmente arriverà presto.

Facebook presenta il nuovo Feed Notizie: zero post di amici e familiari

“Le notizie offrono alle persone un maggiore controllo sulle storie che vedono e la possibilità di esplorare una gamma più ampia dei loro interessi relativi alle notizie, direttamente dall’app di Facebook“, ha affermato Campbell Brown di Facebook.

“Evidenzia anche le storie nazionali più rilevanti della giornata.

Facebook utilizzerà anche la tecnologia di personalizzazione per mostrarti i contenuti che troverai effettivamente interessanti, in base alla tua attività precedente sul sito. Gli articoli di notizie continueranno ad apparire nel feed di notizie come fanno oggi.”

Questo vuol dire che ci saranno comunque notizie del genere nel feed di notizie principali, ma la sezione Notizie di Facebook sarà un’area dedicata e curata per le notizie che Facebook spera possano trovare interessanti.

Facebook utilizzerà un team di giornalisti per identificare notizie importanti per la funzione Facebook News. Ci sarà anche una personalizzazione automatica che seleziona le storie in base alle notizie che leggi, condividi e segui.

Facebook ha già aggiunto sezioni tematiche che ti consentono di “immergerti più a fondo” in aree come affari, intrattenimento, salute, scienza e tecnologia e sport. L’area Le tue iscrizioni sarà dedicata alle persone che hanno collegato le loro iscrizioni alle notizie a pagamento al proprio account Facebook.

E i controlli sono anche disponibili per farti nascondere articoli, argomenti ed editori che non vuoi vedere. C’è anche una sezione di notizie locali, per aiutare le persone a trovare storie -sulla loro area da pubblicazioni più piccole.