Facebook Shop, la nuova funzione sfida Amazon: cos’è e come funziona

Facebook sta introducendo una nuova scheda per gli acquisti nella sua app principale, proprio come Instagram.

La funzione Facebook Shop può trasformare le pagine correnti che vendono articoli in un luogo in cui è possibile acquistare prodotti senza visitare un sito Web diverso.

Facebook ha anche lavorato per rendere più facile la ricerca di prodotti specifici e colori di prodotti utilizzando l’intelligenza artificiale. Le aziende riceveranno nuovi strumenti per personalizzare i loro “negozi”, comprese diverse opzioni di layout.

Facebook shop sfida Amazon con il negozio virtuale che ti consente di acquistare quasi tutto

Negli Stati Uniti, gli utenti di Facebook e Instagram potranno utilizzare la nuova funzione “Checkout” per fare acquisti all’interno di entrambe le app.

Checkout può anche ricordare le tue informazioni finanziarie in modo da poterle riutilizzare rapidamente la prossima volta che fai acquisti. Il nuovo supporto chat consentirà agli utenti di parlare con le aziende tramite Messenger e Instagram Direct, e si dice che presto arriverà anche la possibilità di inviare messaggi tramite WhatsApp.

Questa è una buona notizia per le aziende che hanno già un ampio seguito sui social media. Sarà anche utile per gli utenti di Facebook che desiderano un modo più semplice per fare acquisti online.

Al momento non esiste una data di lancio in cui la funzione del negozio Facebook potrebbe arrivare in altri Paesi. I negozi di Facebook sono una funzionalità che aiuta le aziende a creare un unico negozio online personalizzabile a cui i clienti possono accedere facilmente sia su Facebook che su Instagram.