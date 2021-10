Facebook si appresta a cambiare nome: l’annuncio di Zuckerberg, che ora scommette sulla realtà virtuale

A testimonianza della creativa ‘irrequietezza’ che anima Mark Zuckerberg – fondatore e ceo del gigante dei social network – stamane l’annuncio che Facebook si appresta a cambiare nome.

Quale sarà il nuovo logo aziendale sarà però svelato il prossimo 28 ottobre nell’ambito di ‘Connet’, l’ormai nota conferenza annuale.

Facebook andrà a posizionarsi accanto agli altri social ed app, a loro volta controllati da una ‘holding madre’

A quanto sembra Zuckerberg sarebbe intenzionato a ricalcare le orme di Google il quale, nel 2015 creò Alphabet, una holding a se stante, dove ‘racchiudere’ tutte le varie attività aziendali. Una mossa quella del Ceo e fondatore, che posizionerà Facebook alla stregua di molte altre sue aziende (come Instagram, WhatsApp, Oculus, e vari social media ed app), quindi a sua volta controllata da una sorta di ‘società madre’, in grado così di gestire tutto.

Momento difficile per Facebook, duramente attaccato dalle fila del Congresso Usa

Oltretutto, cosa non da poco, per Facebook in America non sono momenti ‘spensierati’, visto che da più fila del Congresso Usa è partita una crescente ‘preoccupazione’ circa ‘i rischi per la democrazia’ del Paese ma, soprattutto, per i giovani. A peggiorare poi la situazione, anche quelle 5 lunghissime ore di black-out mondiale sia di fb che di WhatApp, attribuire ad ‘un banale errore tecnico’.

La realtà virtuale è la nuova frontiera sulla quale ha scommesso Zuckerberg

Ma sono comunque tante e tutte ugualmente innovative le novità che apprestano a rinvenire la fortunata carriera di Zuckerberg. Segnaliamo ad esempio la produzione di occhiali adatti per la Realtà Aumentata, rispetto ai quali il Ceo di Fb prevede lo stesso boom degli smartphone. Dunque anche la realtà virtuale sarà presto una realtà…tale!

Max