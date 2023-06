Facile Energy – Il Codici: Continuano i problemi relativi alle attivazioni non richieste, pieno sostegno ai consumatori”

Due sanzioni per un totale di 1,9 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette ed il divieto di portarle avanti. Era il dicembre 2022 quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interveniva così nei confronti di Facile Energy, al termine di un procedimento a cui aveva preso parte anche l’associazione Codici. L’Antitrust nei giorni scorsi ha contestato all’azienda di non aver ottemperato a quella delibera, avviando così un nuovo procedimento per l’eventuale irrogazione di una sanzione.

Facile Energy, il Codici: “Sempre più utenti scoprono all’improvviso di essere titolari di contratti di cui ignoravano l’esistenza”

“A distanza di mesi – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – continuiamo a ricevere segnalazioni da parte di consumatori che lamentano attivazioni non richieste. Parliamo di utenti che scoprono all’improvviso di essere titolari di contratti di cui ignoravano l’esistenza.

Si tratta di situazioni che si verificano, ad esempio, a seguito di telefonate da call center con operatori che sostengono di chiamare per conto di altri fornitori di energia e che magari parlano in maniera poco chiara ed estremamente frettolosa. È tutto molto caotico. Il consumatore viene travolto da informazioni confuse ed è così che si ritrova con un contratto per cui non ha espresso il proprio consenso. Attenzione – avverte Giacomelli – la scoperta della nuova fornitura avviene quando l’utente riceve la bolletta, che in molti casi è accompagnata da un’ingiunzione di pagamento con la minaccia del distacco della fornitura”.

Facile Energy, il Codici: “È importante prestare la massima attenzione, sia alle bollette che alle telefonate dei call center”

Dunque, commenta ancora il Segretario Nazionale di Codici, “È facile intuire l’apprensione che subentra nei consumatori e per questo l’intervento dell’Autorità è importante, perché bisogna tutelarli. Continueremo a monitorare la situazione, fornendo assistenza agli utenti e seguendo questo nuovo filone dell’azione avviata dall’Antitrust. Purtroppo, il caro bollette ha reso ancora più problematico un settore che già presentava diverse insidie per i consumatori. È importante prestare la massima attenzione, sia alle bollette che alle telefonate dei call center. Il caso Facile Energy dimostra come sia facile ritrovarsi in difficoltà”.

Per quanti interessati, ricordiamo che l’associazione Codici ha avviato un’azione per tutelare i consumatori che si ritrovano con un contratto con Facile Energy senza aver dato il proprio consenso. È possibile segnalare il proprio caso e richiedere assistenza telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Gli Sportelli di Codici sono a disposizione anche per verificare eventuali irregolarità nelle bollette.

