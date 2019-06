Falafel, Google gli dedica il doodle di oggi, 18 giugno 2019

Il Falafel è stato ufficialmente incensato da Google con il suo “doodle“. Il celebre giochino del motore di ricerca è stato infatti dedicato oggi al Falafel, definito “la miglior cosa che sia mai successa ai ceci, con la possibile eccezione dell’humus, ovviamente”.

Falafel: l’origine e la ricetta del piatto a base di ceci

Il Doodle di Google di oggi è stato pubblicato in Nuova Zelanda e in diversi altri Paesi del continente americano, come Stati Uniti, Canada, Argentina, Cile, Colombia e Perù, del Nord Africa (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto), del Medio Oriente (Arabia Saudita, Iraq, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Kuwait, Armenia e Libano) e dell’Europa (Spagna, Germania, Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia), anche se non è visibile in Italia.

Ormai conosciuto in tutto il mondo, è difficile determinare le origini del Falafel. Il piatto è tradizionalmente realizzato con i ceci, ma ad esempio in Egitto si utilizzano invece le fave.

Il Falafel è in buona sostanza una pallina croccante e fritta a base di proteine vegetali. Nel tempo sono nate numerose varianti, come i crauti, la melanzana, la salsa di mango e altre salse.