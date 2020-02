Falsi invalidi: indagati 7 medici a Siracusa

Fa rumore l’indagine della Procura di Siracusa in merito al contrasto del fenomeno dei falsi invalidi. Quest’oggi numerosi professionisti dell’ambito medico sono stati coinvolti in provvedimenti da parte delle forze dell’ordine impegnate nell’operazione denominata Ippocrate.

Fra questi due soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari (fra cui un neurologo dell’Asp), per altri due è stato disposto l’obbligo di dimora e in totale sono sette i divieti di esercitare la professione medica.

In totale ci sono 73 indagati, fra i quali 12 medici dell’Asp e 5 dell’Inps, oltre al sequestro di beni per 600mila euro. Alla base del provvedimento, l’accusa rivolta ai medici di fornire certificati fasulli per ottenere benefici statali come pensioni di invalidità e ‘accompagnamento‘.