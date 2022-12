Famiglia, commissione Ue vuole riconoscimento genitori gay in tutti Stati membri

(Adnkronos) – Nella proposta di regolamento presentata oggi “rendiamo molto chiaro che il riconoscimento della genitorialità” in un altro Stato membro dell’Ue “non può essere rifiutato” solo perché i genitori sono “una coppia dello stesso sesso”. A spiegarlo il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, presentando, in conferenza stampa a Bruxelles, la proposta di regolamento che mira a far sì che la genitorialità stabilita in un Paese Ue venga riconosciuta anche negli altri. Sono “2 milioni” in Europa i bambini che potrebbero trovarsi in una situazione simile, cioè avere genitori che sono tali per lo Stato Ue in cui sono nati ma non in quello in cui si sono trasferiti, aggiunge Reynders.