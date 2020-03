Famiglie ed imprese allo stremo, Di Maio: “Presto nuove misure”

Gli italiani mai come stavolta stanno facendo la loro, accettando senza polemica ogni direttiva del governo, fino ad auto-esiliarsi in casa senza replicare minimamente.

Quello che però preoccupa tutti, è ‘come’ e quando il governo garantirà loro ‘altrettanta tranquillità economica’: ad oggi infatti, in special modo i commercianti (che per ovvi motivi non hanno lavorato), dove prendono i soldi per ‘sopravvivere’ in queste settimane di fermo totale?

“Presto nuove misure per famiglie ed imprese”

A dare loro una risposta (ma siamo sempre nel ‘virtuale’), è stato stamane il ministro Di Maio il quale, attraverso Twitter, ha annunciato:

“Stiamo lavorando per approvare nuove misure economiche a sostegno di famiglie e imprese. Intanto ognuno di noi può dare il proprio contributo per sostenere le nostre aziende, quando facciamo la spesa ricordiamoci di mettere nel carrello prodotti italiani”.

