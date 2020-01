Le feste sono finite ormai da un pezzo, l’ultima giornata di campionato ha mostrato ancora i segni dei bagordi natalizi, ma da ora si inizia a fare sul serio. Torna il campionato con la 19a giornata, torna, ovviamente, anche il Fantacalcio. Il giro di boa è vicino, la fine del girone d’andata ad un passo, per i bilanci però c’è ancora tempo.

Già, perché c’è un’altra giornata fantacalcistica da affrontare, e visto che Natale è passato da un po’ guai a fare regali ai propri avversari. Per questo come ogni settimana siamo qui ad offrirvi consigli che possono schiarire i dubbi che al momento di schierare la formazione ogni volta si attanagliano nei pensieri dei fantallenatori.

Fantacalcio, 5 attaccanti per la 19a giornata

Siete indecisi sull’attacco da schierare per la prossima giornata? Niente paura, vi offriamo alcuni spunti che potrebbero esservi utili a trovare i tanto agognati +3, quelli che ogni settimana salvano partite e regalano punti. Perché per quanto la formazione possa essere bilanciata senza gol non si vince, è cosa nota.

Scegliere quindi con attenzione gli attaccanti da schierare è fondamentale per la buona riuscita della giornata in corso. Di seguito vi suggeriamo 5 attaccanti che potrebbero far bene nel prossimo turno. Evitati i soliti noti come Immobile, Ronaldo e Lukaku, qui vi offriamo spunti su attaccanti che possono essere in ballottaggio:

Vlahovic

Caicedo

Inglese

Quagliarella

Milik

