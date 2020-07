Fantacalcio, 5 attaccanti per la 31a giornata: chi schierare?

Chi si ferma è perduto, la Serie A non fa sconti, è una corsa continua. Dalla ripresa del campionato i ritmi sono infernali, e poca importa il caldo cocente, c’è una stagione da portare a termine. Non sorprende quindi che i ritmi siano più blandi, le difese più sfilacciate e le azioni da gol più frequenti. Difficile stare corti con 30 gradi all’ombra.

E allora a giovarne sono gli attaccanti, che trovano spazio nelle difese avversarie, più larghe e meno attente. E i gol fioccano. Bene per chi insegue un posto nella classifica cannonieri e soprattutto chi può contare su quegli attaccanti più scaltri al fantacalcio, in grado di prendere in contropiede la stanchezza avversaria.

Fantacalcio, ecco chi schierare in attacco

A proposito di fantacalcio i ritmi frenetici non prevedono stop ed è quindi difficile capire chi possa scendere in campo. Gli allenatori, infatti, pensano anche sulla lunga distanza. Non è raro infatti ascoltare un allenatore ammettere di aver lasciato in panchina un giocatore piuttosto che un altro per preservarlo per il prossimo impegno di campionato,

Giocare in 11 è complicato, evitare buchi di formazione sempre più difficile. Per questo abbiamo deciso di darvi qualche consiglio per quanto riguarda il reparto offensivo. Cinque attaccanti da schierare per trovare bonus fondamentali per vincere la partita e scalare la classifica. Il campionato corre sì, ma sta quasi finendo. E’ questo il momento di dare il tutto per tutto. Di seguito i 5 attaccanti consigliati al fantacalcio:

Immobile

Dyabala

Simeone

Belotti

Lukaku