Fantacalcio, 5 giocatori che potrebbero esplodere

Sette giornate di campionato sono poche per giudicare, in tutti i sensi. Perché chi ha fatto bene finora potrebbe avere un calo, e viceversa chi non è riuscito ad imporsi potrebbe avere un’esplosione improvvisa, in campionato e al fantacalcio. Ed è proprio a questi giocatori che è rivolto l’articolo in questione, quelli che da oggi in poi potrebbero svoltare la loro stagione dopo un avvio incerto.

Possono essere tanti i motivi per cui un giocatore non riesce a partire subito nel migliore dei modi. Per in nuovo arrivati, ad esempio, il problema potrebbe essere l’adattamento alla nuova lingua e soprattutto al nuovo calcio. C’è invece chi, a causa di una stazza importante, impiega del tempo per entrare in forma. Insomma, se qualche elemento della vostra rosa non ha finora convinto non disperate.

Fantacalcio, chi può esplodere da oggi in poi

Impossibile non partire da Quagliarella, capocannoniere lo scorso anno e autore di un solo gol, peraltro su rigore, segnato in questo avvio. Un inizio al di sotto delle aspettative che potrebbe però risollevarsi nel corso della stagione. L’attaccante della Sampdoria è abituato a segnare in tutti i modi e l’arrivo di Ranieri potrebbe fargli bene.

Altri due attaccanti in questa speciale selezione, entrambi del Napoli. Stiamo parlando di Lozano e Milik, che per motivi diversi hanno fin qui deluso. Il messicano deve ancora entrare nei meccanismi di squadra, il polacco non riesce a trovare continuità. Entrambi sono però pronto a trascinare gli azzurri verso traguardi importanti. Di seguito 5 giocatori che potrebbero esplodere:

