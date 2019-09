Fantacalcio, 5 scommesse da prendere all’asta

È arrivato il momento tanto atteso, almeno per chi ha aspettato la chiusura del mercato, l’asta del fantacalcio è alle porte. Bisogna quindi prepararsi al meglio per non farsi trovare impreparati di fronte alla miriade di nomi da poter scegliere per costruire una rosa in grado di puntare alla vittoria finale.

Certezze, scommesse, top che potrebbero perdere brillantezza rispetto vallo scorso anno e una serie di altri fattori vanno presi in considerazione per arrivare al tanto atteso appuntamento con le idee chiare e i profili giusti per puntare in alto. In questo spazio, dopo gli attaccanti, vi consiglieremo 5 scommesse che potrebbero fare molto bene la prossima stagione.

5 scommesse per il fantacalcio

Traorè (Sassuolo)

All’Empoli aveva incuriosito, con il Sassuolo può sorprendere. Il giovane centrocampista ha iniziato alla grande la stagione convincendo subito De Zerbi, che ne ha parlato così: “Dobbiamo accompagnarlo e dobbiamo farlo diventare come Sensi e Demiral. Non dobbiamo togliere niente del suo talento e dobbiamo migliorarlo. Deve sbagliare di meno, deve sbagliare di meno i passaggi determinanti, deve legare di più il gioco. Tanti hanno fatto bene a Sassuolo”. Può essere una scommessa vincente.

Mancosu (Lecce)

Non è più giovanissimo, ma può essere considerato ugualmente una scommessa. Perché il Lecce è un’incognita e perché lo stesso Mancosu deve ancora dimostrare di poter essere protagonista anche in Serie A. Il ruolo (trequartista) e la titolarità sono fattori interessanti per considerarlo ocme una scommessa da fare.

Kluivert (Roma)

Può e deve essere la stagione della sua consacrazione. E’ partito titolare con Fonseca, non ha entusiasmato, ma ha tutte le qualità per fare bene. Il mercato giallorosso potrebbe togliergli spallo, quindi è bene non investire troppo sul giovane olandese, il suo talento potrebbe però tornare molto utile all’allenatore portoghese nel corso della stagione.

Rog (Cagliari)

Il Napoli lo ha portato in Italia con la speranza che potesse esplodere per poi trovarsi tra le mani uno dei giovani più talentuosi dell’intero panorama europeo. Il croato non ha però convinto del tutto in azzurro, tanto da dover cercare strade alternative per rilanciarsi. E Cagliari potrebbe essere la piazza ideale per lui.

Adekanye (Lazio)

La scommessa più scommessa di tutte. Attenzione. Il rischio fallimento è alto, ma la storia del giocatore induce a fare un tentativo. Bobby è stato protagonista nelle giovanili delle migliori squadre europeo prima di sbarcare a Liverpool, dove era considerato un buon prospetto. Alla Lazio avrà poco spazio, ma non è detto che non possa conquistarselo a suon di buone prestazioni e perché no, magari gol.